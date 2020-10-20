Опасное такси: в Москве водитель изнасиловал и ограбил пассажирку

В Москве задержан водитель такси по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности клиентки и грабеже на юго-западе Москвы. Об это сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 18 октября водитель одной из служб такси на территории Юго-Западного административного округа напал на клиентку и изнасиловал ее. Применив насилие к девушке, он также похитил ее личные вещи и паспорт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель Уфы 1985 года рождения. В автомобиле фигуранта обнаружены похищенные вещи потерпевшей.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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