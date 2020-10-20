Политика прокрастинации: у российской экономики осталось максимум 10 лет, чтобы выжить

Российские власти игнорируют тенденцию неизбежного падения потребления углеводородов и будущий переход на «зеленую экономику», в результате чего РФ может окончательно оказаться в аутсайдерах. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал эксперт РАНХиГС Владимир Гуревич, выступая сегодня на заседании Экономического клуба ФБК. По его оценке, для перестройки отечественной экономики осталось максимум десять лет.

Эксперт обратил внимание, что коронавирусная пандемия подтолкнула процесс глобального энергетического перехода, что уже выразилось в масштабном падении спроса на нефть. «Еще три года назад можно было сомневаться в его темпах, скорости и масштабах. Теперь это такая большущая «зеленая» волна с амплитудой и интенцией, которая набирает силу, а не ниспадает при подходе к берегу. Политические решения по тому поводу почти везде приняты, регуляторные решения уже приняты», – отметил Гуревич.

По его словам, большинство экспертов сходится во мнении, что пик спроса на нефть либо уже был пройден в 2019 году, либо это произойдет в ближайшие несколько лет без шансов на восстановление. «Кризис уникальный. В нефтяной и энергетической сфере уникальность проявилась с необычайной силой – падение потребления, наверное, не имеет аналогов в мирное время», – сказал Гуревич.

В связи с этим экономист подчеркнул, что российские власти должны учитывать эти тенденции, если РФ хочет остаться частью мировой экономики. «Мы на внутреннем рынке можем использовать любые типы двигателей, но мы встаем перед структурным вопросом, связанным с тем, что мы собираемся поставлять через 7-10-12 лет на мировой рынок. Судя по всему, он не собирается принимать от нас то, что мы привыкли ему давать. Скорость отказа от наших продуктов, судя по всему, будет нарастать. Мне так кажется, что у нас есть 10 лет на то, чтобы не только осознать это, но начать действовать», – сказал Гуревич.

Как считает эксперт, пока российские власти пытаются игнорировать неизбежную трансформацию мировой экономики. «Это императив. Его можно признавать или нет признавать, до некоторой степени можно избегать, но это будет свидетельство политики прокрастинации – откладывание неизбежного…» – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.10.20

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