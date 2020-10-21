ЧП в центре дополнительного образования: погиб подросток после взрыва боеприпаса времен ВОВ

В Подмосковье противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны взорвался в руках 14-летнего мальчика, в результате чего ребенок погиб. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
По данным ведомства, ЧП произошло 20 октября в центре дополнительного образования в Лобне. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ч.2 ст. 222 УК РФ («Халатность»).
По подозрению в преступлении задержаны директор центра и педагог дополнительного образования. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведён осмотр места происшествия с привлечением инженеров-взрывотехников, назначен комплекс судебных экспертиз, изъята необходимая документация. По местам жительства подозреваемых проведены обыски.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 21.10.20
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