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Среда, 21 октября 2020, 12:44 мск

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ЧП в центре дополнительного образования: погиб подросток после взрыва боеприпаса времен ВОВ

В Подмосковье противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны взорвался в руках 14-летнего мальчика, в результате чего ребенок погиб. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 20 октября в центре дополнительного образования в Лобне. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ч.2 ст. 222 УК РФ («Халатность»).

По подозрению в преступлении задержаны директор центра и педагог дополнительного образования. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведён осмотр места происшествия с привлечением инженеров-взрывотехников, назначен комплекс судебных экспертиз, изъята необходимая документация. По местам жительства подозреваемых проведены обыски.

Москва, Мария Вяткина

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