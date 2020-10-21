МГТУ им. Баумана закрыт на коронавирусный карантин: судьбу вуза решит суд

В Москве в отношении одного из крупнейших университетов МГТУ им. Баумана возбуждено дело об административном нарушении о несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

Как сообщил Роспотребнадзор, в рамках проверки выяснилось, что в вузе в полном объеме не проводится дезинфекция аудиторий и мест общего пользования, а также не соблюдаются ограничительные меры «в отношении контактных лиц в случае выявления больного в группе». Кроме этого, санитарные врачи выяснили, что не обеспечивался контроль за соблюдением социальной дистанции и использованием сотрудниками и студентами средств индивидуальной защиты и сменой масок каждые 3 часа.

«Все указанные нарушения способствовали распространению заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди студентов по разным учебным корпусам. В адрес МГТУ им. Н.Э. Баумана выдано предписание о проведении полного комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая перевод обучения студентов в дистанционный режим и закрытие зданий для проведения заключительной дезинфекции», – отмечает ведомство.

Дело об административном правонарушении возбуждено по ч.3 ст.6.3 КоАП РФ, которая предусматривает с приостановку деятельности организации. В Роспотребнадзоре уточнили, что материалы будут направлены в суд.

Накануне ректор подписал приказ о переводе всех студентов на дистанционную форму обучения.

Напомним, накануне вечером столичный оперштаб сообщил, что здания МГТУ закроют из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима и из-за большого числа заболевших коронавирусной инфекцией. Пресс-служба вуза сообщила, что закроют только три корпуса из 24 и только до понедельника, 26 октября. Отмечается, что из 30 000 человек, которые работают или учатся в МГТУ, только у 75 сейчас подтвержден диагноз COVID-19.

Москва, Мария Вяткина

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