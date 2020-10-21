«Морочат голову всей стране…» Жириновский жестко раскритиковал врача-телеведущего Мясникова

Сегодня в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с жесткой критикой на главврача столичной больницы №71, телеведущего Александра Мясникова, и призвал лишить его медицинского диплома. Возмущение политика вызвала позиция Мясникова о туристических поездках россиян за границу во время пандемии коронавируса.

«Мы считаем, что вспышка коронавируса в нашей стране была связана, в том числе и с выездом большого количества туристов в Турцию и другие страны, куда они могли попасть, – заявил Жириновский. – Но в основном была Турция и Занзибар».

При этом парламентарий раскритиковал точку зрения «известного телеведущего доктора Мясникова и профессора института микробиологии [Анатолия] Альтштейна», которые не связывают массовую вспышку сovid-19 в России с возвращением туристов из-за рубежа.

«Логика у них есть? – возмутился Жириновский. – Пусть Минздрав их одергивает, или Академия наук. Ну если во Франции комендантский час ввели, чтобы блюди не шли в бары и рестораны, по всей Европе ужесточение режима, в Словакии полный карантин, в Израиле целый месяц полный карантин и количество заболевших резко сократилось, было 8 тысяч в сутки, сейчас полторы. А наши два врача [говорят] – «да нет, можно кататься». Слушайте, в самолете они уже заразятся и заразят других!».

Жириновский обратил внимание, что в салоне воздушного судна не соблюдается социальная дистанция, поскольку кресла стоят слишком близко. Кроме того, в отпуске за границей россияне «едут на дискотеку, в ресторан, на пляж, а море, где постоянное скопление людей».

«И вот два известных врача морочат голову всей стране, да еще считают, что я не прав! Я бы отбирал дипломы врачей у таких, как Мясников и Альтштейн. В любом случае, у Мясникова отобрать эфир, чтобы он больше не выступал и не морочил голову. Тщеславный человек. Хочет, чтобы я его имя повторял. Примазаться к моей славе хочет. Своей славы нет, так хочет к моей славе. Вот, Жириновский ему ответит – а больше не будем отвечать!», – подчеркнул Жириновский.

Ранее Александр Мясников в своем ТГ-канале подчеркнул, что закрытие границ не приведет к спаду заболеваемости, поскольку новый вирус прочно вошел в жизнь людей во всем мире.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.10.20

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