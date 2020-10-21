Крупный бизнес попросил Путина не вводить тотальный карантин

Сегодня члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не вводить новый карантин, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Как передает РБК со ссылкой на источники, эта тема обсуждалась в ходе закрытой встречи бизнесменов с главой государства.

По сведениям издания, в начале закрытой встречи с Путиным с докладом выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который предложил не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса, а принимать точечные меры там, где это необходимо. Миллиардер считает, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес.

Эту позицию поддержал совладелец глава «Фосагро» Андрей Гурьев, который считает, что достаточно «точечных ограничительных мер», согласованных с предприятиями, и жесткий контроль за их соблюдением.

За последние сутки в России выявлено 15,7 тысячи новых случаев коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.10.20

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