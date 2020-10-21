«Борьба бульдогов под ковром»: эксперты предрекли КПРФ непростые времена

КПРФ переживает кризис с обострением внутриклановой борьбы, в результате чего коммунисты рискуют превратиться в «партию третьего эшелона» и оказаться на обочине политических процессов. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали известные политические эксперты на пресс-конференции в Москве.

Как считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, электоральные перспективы КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму не внушают оптимизма. «КПРФ в значительной степени упустила шанс, который возник у нее после пенсионной реформы. Сейчас мы можем констатировать, что КПРФ не только не справилась с задачей по подбору протестного электората, но даже еще потеряла. У них нет кадров, молодёжи, притока свежей крови. На следующих выборах в Госдуму КПРФ рискует не преодолеть 10% барьер», – сказал он.

По мнению политолога, против компартии играет, в том числе, радикализация риторики. «Они придумали «выход»: радикализироваться – все блокировать, выступать против всех инициатив, поправок, делать резкие заявления. Но радикализм им не к лицу – это очевидно. У них он скорее смешон. Нужно искать выход в новых лидерах, идеях и технологиях. А новых лидеров нет – Зюганов упорно не пускает никого», – полагает политолог.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также считает, что заявления КПРФ во многом дискредитируют партию. «Акценты смещаются: ЛДПР становится более камерной и приличной партией, а зюгановцы все больше становятся фиглярами, демагогами. Людям это не нравится, они наелись этого. Людям хотелось бы услышать конкретные рецепты, что делать сейчас. Те, кто критически относится к властям, все больше находят себя в ЛДПР, нежели в КПРФ. ЛДПР на полкорпуса впереди», – отметил он.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко со своей стороны обратил внимание, что запрос на новые лица в компартии сформировался уже давно, а процессы внутри КПРФ являются отражением политической системы страны с несменяемостью власти.

«Запрос далеко не новый, он появился еще в 2003 году. Однако по прошествии почти 20 лет в партии мало что изменилось. Это несмотря на то, что молодые и яркие лидеры в КПРФ есть. Проблема лишь в том, что все они находятся в регионах, а вот на федеральный уровень их не пускают. Эти люди должны активно входить в федеральную КПРФ. Тыл Зюганова уже не молод, ему нужно обновляться. Только в этой ситуации можно привести нового избирателя и сменить непрогрессивную стилистику, которая существует в компартии, и визуальную, и филологическую», – сказал Бондаренко.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил уверенность, что предстоящий год для КПРФ будет решающим. «Либо они устраивают фееричную кампанию, во что я не верю, либо – уходят в небытие, к партиям даже не второго, третьего эшелона, уступив даже «Справедливой России». Скорее всего, они как пауки в банке будут грызться и сами себя съедят», – сказал он.

Эксперт пояснил, что одна из главных проблем КПРФ заключается в обострившейся клановой борьбе. «К нынешнему пленуму, который состоится через несколько дней, партия подошла в состоянии достаточно высокой напряженности и готовности к яростной схватке. Внутри партии существует несколько кланов, у которых совершенно разные амбиции и задачи», – считает Данилин.

«Первый клан – клан Зюгановых. Это был самый влиятельный клан, но сейчас он переживает кризис, поскольку целеполагание Геннадия Андреевича существенно изменилось. Если ранее это было укрепление собственных позиций внутри КПРФ и своей группы поддержки, то сейчас его главная задача – обеспечить передачу власти внутри КПРФ по наследству внуку Леониду Зюганову, который сейчас возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме», – отметил Данилин.

По его словам, этот клан растерял поддержку, так как есть те, кто претендует на лидерство, и те, кому «лидерство молодого Зюганова представляется угрозой».

«Следующий клан, так скажем, условных коммерсантов во главе с Юрием Афониным. Это те люди, который рассматривают КПРФ как источник доходов, политического бизнеса. Он уже трижды становится депутатом Госдумы, а это о чем-то говорит. Он является едва ли не главным лоббистом внутри КПРФ. Но партия теряет мандаты, а значит – его лоббистский потенциал существенно сокращается. При этом вокруг него много людей, которые хотели бы восстановить лоббистский потенциал КПРФ», – сказал политолог.

Как считает Данилин, еще один клан сконцентрировался вокруг лидера московского горкома КПРФ Валерия Рашкина. «Если ему сейчас удастся провести достаточное число людей в списки или в округа на проходные позиции, позиция его самого тоже может укрепиться», – пояснил он.

По его словам, четвертый клан состоит из «настоящих коммунистов во власти», пятый – из «потомственной аристократии». «Пятый клан мог бы ассоциироваться с кланом Зюганова по своим внутренним интенциям. Многие региональные руководители номенклатуры стары – у них, как и Зюганова есть дети и внуки, и они хотели бы обеспечить передачу своих полномочий по наследству», – считает эксперт.

Как полагает Данилин, сейчас все эти кланы готовятся к ожесточенной борьбе. «Партия находится в жестком бурлении. Особенно на фоне того, что пространство вокруг коммунистов сокращается. «Коммунисты России», КПСС, «За правду» занимают все большее место в электорате, на которое могла бы рассчитывать КПРФ. Этот пленум еще не является решающим, так как нет нарезки округов, но на этом пленуме будут заключаться союзы, чтобы своих кандидатов ставить потом на нужные места в списке. Сейчас мы почти ничего не увидим. Это будет борьба бульдогов под ковром. Они постараются не выбрасывать наружу кровь, ошметки, мясо», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.10.20

«Пора заканчивать эту авантюру»: в Госдуме заявили о полном провале накопительной пенсионной системы. / «Дальневосточный капитал»: в Госдуме разработан новый социальный законопроект. / «Это контрибуция кому-то?» Депутаты Госдумы ополчились на минфин за новую заморозку советских вкладов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»