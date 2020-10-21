Путин заверил в отсутствии планов вводить жесткий карантин

Президент РФ Владимир Путин заверил, что у правительства нет планов вводить тотальные ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом глава государства заявил на встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин отметил, медики научились бороться с этой болезнью. «Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются», – цитирует его слова «Интерфакс».

Глава государства считает необходимым развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране. «Генеральный путь борьбы (с коронавирусом) – продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация», – подчеркнул Путин.

Вместе с тем президент призвал причастных к производству вакцины предпринимателей «пошире включаться в эту работу» и обеспечить необходимое количество вакцины, назвав эту сферу «хорошим бизнесом».

«Это бизнес хороший. По предварительным экспертным данным, оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в 100 млрд долларов ежегодно. Это хороший бизнес и гуманитарная составляющая яркая. Такая работа востребована у нас в стране и в мире», – сказал Путин, отметив, что главная задача – это вакцинация россиян, а экспорт российского препарата важен, но это второстепенный вопрос.

Москва, Светлана Антонова

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