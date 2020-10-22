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Четверг, 22 октября 2020, 14:01 мск

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Умело эксплуатируют страх: коронавирус стал оружием гибридной войны

Ситуация вокруг коронавируса имеет все признаки гибридной войны. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенкою. Он обратил внимание, что летальность от covid-19 ниже, чем от гриппа, но при этом ведется массированная «информационно-террористическая атака», останавливается экономика и не оказывается плановая медицинская помощь, что еще больше увеличивает число жертв.

«Все военные стратегии в мире говорят о том, что 21 век – это век гибридных войн. Все, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки этой гибридной войны», – заявил он в интервью радио «Комсомольская правда».

Депутат согласился с утверждением, что эпидемиологическая ситуация в мире достаточно серьезная, но подчеркнул, что особую опасность несет «информационно-террористическая атака, которую мы наблюдаем с первого дня». «Летальность, то есть, число умерших от числа заболевших 2,77%. При гриппе она выше. Но грипп – отсроченная летальность. Здесь, поскольку идет экспликация на легкие, то есть, в какой-то мере, вот, допустим, когда у нас был свиной грипп, у нас летальность была очень высокая, порядка 30%. У нас тогда умирали беременные женщины. В этом году, в этот раз очень четкая локализация – старшая возрастная группа, отягощенная онкологией, отягощенная эндокринологией, отягощенная кардиологией… Но та информационная атака, которая идет и особенно мне не нравится», – подчеркнул Онищенко.

Бывший главный санитарный врач России пояснил, что у человека в генетическом коде заложен страх. «И он сейчас очень умело эксплуатируется. Понимаете, война идет. Ведь, во-первых, остановились экономики. Две великих экономики – китайская и американская. Россия тоже остановилась. То есть, огромный урон нанесен всему», – отметил он.

«Мы перестали оказывать плановую помощь. А что такое неоказание плановой помощи онкологическому больному, когда он не получил в условиях стационара химиотерапию или радиотерапию? У нас в июле среагировало, мы в месяц получили на 16 или на 20 тысяч больше смертей. Это уже не коронавирус. Это было индуцировано коронавирусом», – констатировал Онищенко.

Как отметил депутат, данные по европейским странам также показывают, что 30% людей находятся даже не в стрессе в состоянии, пограничным с депрессивным расстройством.

Как сообщал «Новый День», ранее Онищенко обрушился с критикой на журналистов, которые в условиях роста заболеваемости коронавирусом устраивают «информационно-террористическую атаку», и врачей, которые «с умным видом раздают интервью, что в результате провоцирует массовые психозы россиян. Кроме этого, по его словам, коронавирусный кризис показал, что мировое сообщество оказалось перед реальной угрозой использования биологического оружия, которое способно не только убивать население, но и разрушать экономику.

За минувшие сутки в России выявлено 15 971 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (+4 413).

Москва, Мария Вяткина

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