В Подмосковье за взятку задержан высокопоставленный чиновник

В Подмосковье задержан заместитель председателя комитета по конкурентной политике регионального правительства Максим Фатин. По данным источников ТАСС, чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
«Фатин задержан в рамках расследования дела о получении чиновником взятки в особо крупном размере. С ним ведутся следственные действия», – пояснил собеседник агентства.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 22.10.20
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