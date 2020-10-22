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Четверг, 22 октября 2020, 16:06 мск

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В Подмосковье за взятку задержан высокопоставленный чиновник

В Подмосковье задержан заместитель председателя комитета по конкурентной политике регионального правительства Максим Фатин. По данным источников ТАСС, чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

«Фатин задержан в рамках расследования дела о получении чиновником взятки в особо крупном размере. С ним ведутся следственные действия», – пояснил собеседник агентства.

Москва, Светлана Антонова

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