В Подмосковье за взятку задержан высокопоставленный чиновник

В Подмосковье задержан заместитель председателя комитета по конкурентной политике регионального правительства Максим Фатин. По данным источников ТАСС, чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

«Фатин задержан в рамках расследования дела о получении чиновником взятки в особо крупном размере. С ним ведутся следственные действия», – пояснил собеседник агентства.

Москва, Светлана Антонова

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