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Четверг, 22 октября 2020, 17:57 мск

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В Москве начались регулярные рейды в торговых центрах: покупателям выписаны штрафы на 500 тысяч рублей

В Москве начались регулярные проверки соблюдения масочно-перчаточного режима в торговых центрах.

Как сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаил Нестеров, за нарушения оштрафовано 58 посетителей торгово-развлекательных центров «Галерея Аэропорт», «Хорошо» и «XL», передает «Интерфакс».

Накануне аналогичные рейды проводились еще в трех торговых центрах на севере Москвы – «Метрополис», «Речной» и «Водный». Тогда были выявлены 67 нарушителей масочно-перчаточного режима среди посетителей.

Для физического штраф составляет четыре тысячи рублей. Таким образом, только за два дня общая сумма составила 500 тысяч рублей.

Москва, Мария Вяткина

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