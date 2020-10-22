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Четверг, 22 октября 2020, 19:37 мск

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Абсолютно неприемлемая ситуация: коронавирус поставил диагноз медведевской оптимизации здравоохранения

Коронавирусная эпидемия обнажила все проблемы так называемой оптимизации системы здравоохранения, которую проводили чиновники правительства Дмитрия Медведева. Как считают эксперты, отечественную медицину окончательно поставили на путь коммерциализации: россиян почти 30 лет «приучали» дважды платить за медпомощь – сначала через налоги, а потом через платные «услуги». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, сейчас нельзя сказать, что российская медицина выдержала проверку коронавирусом. «Если посмотреть ситуацию даже в Москве, я уже не говорю о регионах, развивается не очень хорошо. Мы видим нехватку мест, врачей», – сказал он.

Профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин со своей стороны отметил, что эпидемия вскрыла все проблемы, которые накопились в медицине. «Все показывает, что все звенья системы, их функционал, должен быть пересмотрен. Рыночные элементы в медицине могут присутствовать – платные услуги были всегда и в СССР, но они всегда были за пределами государственных медучреждений. Система организации требует осмысления. Коронавирус подвел нас к тому, что спросить, как будет организована система здравоохранения. А нас постепенно приучают к платной медицине», – констатировал Гришин.

«Нужно понять, что дальше так продолжаться не может. Мы тратим огромные средства из своего кармана, чтобы получить то, что один раз уже оплачиваем за счет налогов», – пояснил он.

В то же время Гришин обратил внимание, что объемы госфинансирования системы здравоохранения явно недостаточны. «При создании системы не были произведены экономические расчеты. Сегодня в основном цифры, объем средств, которые направляются на медицинское страхование – случайные. 3,6% от Фонда оплаты труда – изначальная цифра, которая была отрезана от пенсионного страхования на старт системы. Мы видим, что денег недостаточно, даже с учетом того, что к середине 2000-х годов было добавлено 2 процентных пункта от фонда социального страхования. Это тоже случайная цифра. Поскольку экономические расчёты, исходя из заболеваемости населения, особенностей организации здравоохранения, показывают, что от фонда оплаты труда необходимо не менее 7,2%», – сказал эксперт.

По его оценке, в результате здравоохранение оказалось в абсолютно неприемлемой ситуации. «При нехватке средств на «входе» – а цифры случайны – на «выходе» мы имеем коммерческие структуры через красивое слово «аутсорсинг» – платную «скорую», платную стоматологию, платное питание, платные медикаменты, платные палаты и даже платное обслуживание в палатах. На входе мы имеем недостаточное количество ресурсов, а на выходе у нас – коммерческие структуры», – пояснил Гришин.

Он также обратил внимание на провальную попытку властей «сэкономить» и подогнать бюджет под работающие мощности. «Та оптимизация, которая была проведена, не учитывала многообразие нашей страны. И все последствия оптимизации отрасли привели к тому, что мы имеем сейчас. В советское время система здравоохранения строилась на минимальном количестве учреждений, но было планирование, исходя из заболеваемости, был определенный набор учреждений, в ряде случае они должны были просто быть», – подчеркнул он.

Федоров согласился, что проведенная оптимизация крайне негативно сказалась во время коронавирусного кризиса. «Нам нужно сворачивать оптимизацию всей системы медицины, которая была выстроена в Советском Союзе. Мы выдерживаем натиск пандемии только потому, что у нас была система советской медицины, и еще кое-как остался подход, оборудование. Правительству РФ, а это дело выживаемости, необходимо свернуть эту порочную с моей точки зрения систему, которая называется «система страхования», и порочную систему, которая называется оптимизации медицины», – уверен Федоров.

Тем не менее, судя по словам экспертов, в настоящее время нет оптимизма относительно будущего системы здравоохранения. Правительство не демонстрируют готовность извлекать уроки, и хотя бы увеличить финансирование медицины.

«Сейчас идет бюджетный процесс. Правительство внесло проект на ближайшие три года, идет его рассмотрение. Если взять абсолютные цифры – 4,4 трлн рублей – это на сегодняшний год (выделенные на медицину). Такой же объём остается на следующий год», – отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Парламентарий пояснил, что номинально снижения объема выделяемых средств нет. «Но если учитывать инфляцию, получается, что это на 3-4% меньше средств, начиная со следующего года», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что с 2000 по 2015 год количество больниц в России сократилось в два раза с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. По экспертным оценкам, жители 17 000 населенных пунктов не имеют возможности получить какую бы то ни было медицинскую помощь. На этом фоне объем платных услуг населению в системе здравоохранения неуклонно растет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.10.20

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