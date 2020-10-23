Банк России признал: восстановление экономики затянется

Центробанк РФ пересмотрел прогноз по восстановлению отечественной экономики на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, которая будет оказывать влияние не только в конце 2020 года, но и, возможно, первом квартале 2012-го. «Экономика будет восстанавливаться несколько медленнее, чем мы прогнозировали ранее», – сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве.

«Прирост ВВП в 2021 году пересмотрен на полупроцентного пункта вниз, до 3 – 4%, – пояснил она. – Это утонение отражает и эффект более высокой базы 2020 года, учитывая, что прогноз по ВВП на 2020 год улучшен».

Что касается перспектив 2022-23 годов, то Центробанк «пока сохраняет прогнозные предпосылки и параметры». Экономика будет восстанавливаться 2,5 – 3,5% в 2022 году и 2-3% в 2023 году. «Мы по-прежнему ожидаем, что возврат к докризисному уровню произойдет в первом полугодии 2022 года», – отметила Набиуллина.

Центробанк также несколько улучшил прогноз падения ВВП по итогам 2020 года – экономика снизится на 4 – 5%. «Произошло ослабление рубля, период активного восстановительного роста, то есть первоначальный отскок после снятия весенних ограничительных мер практически завершился. Эпидемиологическая обстановка ухудшается, что уже отражается на экономической активности», – пояснила Набиуллина.

При этом глава ЦБ отметила, что динамика экспорта с начала года сложилась лучше ожиданий. В частности, речь идет о нефти и газе, а также золоте. «Учет этих разнонаправленных факторов в совокупности привел к пересмотру прогноза ВВП вверх, – заявила она. – По оценкам, ВВП снизится на 4 – 5% по итогам 2020 года, что лучше, чем прогнозировалось в июле».

Ранее правительство РФ прогнозировало, что восстановление отечественной экономики до докоронавирусных значений произойдет до конца 2021 года. Еще на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин обращал внимание на сохранение макроэкономической стабильности и обнадеживающие перспективы. «Несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность – с начала года инфляция составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось», – заявлял Мишустин.

Ранее независимые эксперты и представители бизнеса крайне скептически оценивали планы правительства по восстановлению экономики и доходов населения, отмечая, что заявления властей оторваны от реальной действительности.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.20

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