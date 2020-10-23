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Пятница, 23 октября 2020, 17:19 мск

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В московском метро для утренних пассажиров запланированы скидки

В московском метрополитене будут введены скидки для пассажиров: на двух линиях со 2 ноября по утрам оплата проезда сократится вдвое. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», – отметил мэр, пояснив, что цель такого эксперимента снизить нагрузку на метро в час пик и позволить пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

Предполагается, что скидка до 22 рублей предоставляется в рабочие дни. Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта.

Москва, Светлана Антонова

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Московский метрополитен, Правительство Москвы,