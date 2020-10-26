В Москве предъявлено обвинение по делу о махинациях с имуществом Алексея Баталова

В Москве по уголовному делу о махинациях с имуществом известного советского артиста Алексея Баталова предъявлено обвинение Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Как сообщалось ранее, жена и дочь актера после его смерти обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Для предотвращения совершения противоправных действий, на спорное имущество был наложен арест.

Напомним, Баталов скончался в 2017 году. Его родственники заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом.

Алексей Баталов – один из самых известных советских актеров. Он запомнился по ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и другие.

Москва, Мария Вяткина

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