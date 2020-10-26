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Понедельник, 26 октября 2020, 12:40 мск

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Халатность при реконструкции: против должностных лиц администрации аэропорта «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч.1.1 ст. 293 УК РФ) против должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово».

По данным регионального главка ведомства, в период с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники из числа администрации аэропорта «Домодедово» вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей не контролировали выполнение государственного контракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов. В результате, как считает СКР, бюджету РФ был причинен ущерб на общую сумму более 107 млн рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств преступления.

Москва, Светлана Антонова

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