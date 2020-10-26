«За это с работы надо увольнять!» Онищенко раскритиковал главного инфекциониста минздрава РФ за заявление о неэффективности перчаток

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко подверг жесткой критике главного инфекциониста минздрава РФ Владимира Чуланова за его заявление о неэффективности перчаток для борьбы с коронавирусом. «За это с работы надо увольнять», – считает парламентарий.

«Тут один господин вдруг заявил, что глупость носить перчатки, причем так называемый главный инфекционист, – сказал Онищенко, отметив, что это относится к вопросу о его коллегах, которые «начинают вдруг фонтанировать какими-то вещами». – Я не знаю, почему его назначил господин Мурашко (министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, – ред) главным инфекционистом, некто Чуланов, он никогда не был инфекционистом, никогда не стоял у постели больного, и вдруг я узнаю, что он главный инфекционист! Он у меня работал, в институте эпидемиологии. И он вдруг заявляет на всю страну, как главный инфекционист минздрава, что не носите перчатки, это глупость. Ну, вы извините меня, за это с работы надо увольнять!»

«Надо же ответственность за свои высказывания нести», – подчеркнул Онищенко.

Ранее главный инфекционист РФ Владимир Чуланов заявил, что более эффективной мерой для защиты от коронавируса является не ношение перчаток, а частая обработка рук антисептиком. «Основной путь передачи вируса (90%) – воздушно-капельный, и только 10% – контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют», – говорил Чуланов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.10.20

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