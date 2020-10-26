В Подмосковье погиб 10-летний мальчик: против его родителей возбуждено уголовное дело

В Подмосковье 10-летний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло в районе города Бронницы. Родители разрешили сыну без средств защиты прокатиться на квадроцикле, который не был поставлен на регистрационный учет. В результате ребенок не справился с управлением, машина перевернулась. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинения смерти по неосторожности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места ЧП, квадроцикл изъят, очевидец трагедии допрошен, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет «Московский комсомолец», мальчика придавило квадроциклом, его тело обнаружил местный житель. По словам отца ребенка, погибший три года занимался мотокроссом.

Москва, Мария Вяткина

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