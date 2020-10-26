В Белоруссии на забастовках и акциях протеста задержано около 200 человек

В Белоруссии в первый день общенациональной забастовки задержано более 180 человек. Такие данные публикует на своем портале незарегистрированный минюстом республики правозащитный центр «Весна».

Задержания начались утром у проходной крупного химического предприятия «Гродно Азот». К заводу подъехали 5 милицейских машин и два автобуса, точное количество задержанных там неизвестно. Еще троих человек милиция отправила в автозаки на улице Притыцкого за попытку перекрыть движение возле здания «Белгазпромбанка».

В целом в списках задержанных на 17:00 мск (совпадает с минским временем) на портале «Весны» значится 187 человек, в основном задержания происходили в Минске. По несколько человек оказались в автозаках также в Гродно, Могилеве, Бресте и Лиде.

Правозащитники уточняют также обстоятельства задержания некоторых граждан. Так, Андрей Шальнов в Минске, как сообщается, «ехал с дочерью на собственном автомобиле. На светофоре подбежали в балаклавах, вытащили из машины». Михаил Чернявский в Минске также был задержан на дороге – силовики «остановили машину, под видом проверки на алкоголь забрали в РУВД». Артема Целуйко «привезли во Фрунзенское РОВД в 11.30, избит», говорится в публикации на портале.

Как сообщал «Новый День», ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила властям Белоруссии ультиматум, потребовав отставки президента Александра Лукашенко, остановки насилия на улицах и освобождения всех политических заключенных. Ни одно требование не было выполнено. Утром Тихановская заявила о начале общенациональной забастовки.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов главы государства и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.10.20

Демушкин: Мэрия Москвы отклонила все заявки на «Русский марш». / «Резать себя, чтобы посмотреть, что там…»: жительница Подмосковья чуть не умерла в ожидании медицинской помощи. / В Подмосковье погиб 10-летний мальчик: против его родителей возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»