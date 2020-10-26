«Проект бюджета рассматривать не будем»: спикер Мосгордумы объяснил ситуацию с главным финансовым документом столицы

Московская городская дума на последнем октябрьском заседании не будет рассматривать проект бюджета столицы на 2021 год и планируемый период 2022-23 годов. Мэрия до сих пор не внесла документ в городской парламент.

Заседание пройдет 28 октября в дистанционном формате, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в «Фейсбуке». «Проект бюджета столицы на этом заседании рассматривать не будем. Ждем внесения документа в Мосгордуму», – подчеркнул он.

Согласно данным сайта думы, в прошлом году главный финансовый документ был внесен градоначальником 17 октября, а 31 октября уже принят в первом чтении.

В повестке дня предстоящего заседания, по словам Шапошникова, в частности, вопрос «об отмене универсальный электронной карты, проекты постановлений по изменению федерального законодательства, внесенные фракцией «Яблоко», два проекта обращений депутатов и проект постановления об определении места установки памятника Маршалу Советского Союза Александру Василевскому».

На официальном сайте Мосгордумы повестка дня заседания, которое состоится менее, чем через два дня, до сих пор не опубликована. Согласно информации портала, сегодня в столичном парламенте прошли заседания двух комиссий, однако трансляции на канале в YouTube не было. Отсутствуют записи заседаний и в разделе «Видеогалерея» на самом сайте Мосгордумы.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столица столкнется с трудностями в следующем году. «У нас в среднесрочной перспективе другие проблемы – мы говорим о проблеме бюджета и финансового сектора этого года, а я считаю, что у нас главная проблема не в этом, а в следующем году, – цитировало мэра агентство ТАСС. – Потому что этот год мы перескочим на «жирке» – на тех запасах, которые есть. Посмотрите, как планировался бюджет 2021 года, 2020 год по отношению к 2019 году должен был вырасти на 7,5%, а мы получим минус 5-6%. А следующий год планировался больше на 5-7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет, дай бог, равный 2019 году».

Москва, Татьяна Дорофеева

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