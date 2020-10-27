Конституционный суд при президенте РФ: Госдума поддержала идею главы государства

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила поправки в федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ». Как передает корреспондент РИА «Новый День», против выступила только фракция КПРФ. В итоге в поддержку президентской инициативы проголосовали 357 парламентариев, против 37 и один воздержался.

Системная оппозиция из «Справедливой России» и ЛДПР поддержала законопроект. Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «эсеров» Михаил Емельянов, дискуссия возникла по поводу поправки о запрете судье Конституционного суда публиковать особое мнение, однако большинство представителей «Справедливой России» все же согласились с этим. «Судьи злоупотребляли своим правом на особое мнение и занимались политическим самопиаром», – заявил Емельянов.

Либерал-демократы не поддержали эту поправку, однако в целом голосуют за президентский законопроект, сообщил в свою очередь заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко. Парламентарий напомнил, что именно президент РФ является гарантом Конституции, поэтому положения нового законопроекта «и есть плоскости применения этого статуса и функции главы государства».

Категорически и безоговорочно против поправок выступила только фракция КПРФ. Первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков подчеркнул, что нынешняя реформа Конституционного суда не имела серьезного обоснования, не обсуждалась юридическим и судейским сообществом. С принятием закона многократно усложнится процедура обращения граждан в Конституционный суд, увеличится время рассмотрения дел, поскольку больше не ограничивается никаким сроком. Кроме того, как отметил парламентарий, документ расширяет основания рассмотрения дел без заседаний суда, а глава государства «приобретает эффективный рычаг влияния на законотворчество», поскольку «не надо будет налагать вето на те законы, которые он считает неправильными, это будет делаться чужими руками – руками Конституционного суда».

«Это, видимо, опция на будущее, чтобы исключить неприятные для президента сюрпризы, когда в Думе большинство будет принадлежать оппозиции», – предположил Синельщиков. При этом суд становится более управляемым, поскольку число судей сокращается с 19 до 11, а кворум уменьшен с двух третей до 6 судей. Фактически, как подчеркнул депутат, после вступления законопроекта в силу речь будет идти о Конституционном суде при президенте РФ.

«Единая Россия» ожидаемо поддержала законопроект.

Москва, Татьяна Дорофеева

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