«Конкорд» опубликовал новый иск Пригожина к Милову и Навальному

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал еще один иск к сотрудникам так называемого ФБК (признан иноагентом) Владимиру Милову и Алексею Навальному. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

С полным текстом искового заявления можно ознакомиться на официальной странице компании «Вконтакте».

Бизнесмен намерен взыскать по пять миллионов с ответчиков за распространение лживой информации, порочащей его честь и достоинство. Соответствующие документы направлены в Черемушкинсий районный суд Москвы.

Ранее на YouTube-канале Навального вышел ролик с неправдоподобной информацией о Евгении Пригожине. Предприниматель требует опровергнуть порочащие его честь высказывания, удалить провокационный контент и выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Недавно Пригожин также обращался в суд из-за недостоверного ролика Милова, в котором он неоднократно оскорбил предпринимателя. Бизнесмен потребовал удалить видео в течение десяти дней.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 27.10.20

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