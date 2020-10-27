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Вторник, 27 октября 2020, 16:05 мск

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Москва живет по своим правилам: мэрия не будет вводить допограничения после рекомендаций Роспотребнадзора

Мэрия Москвы не собирается останавливать работу ночных заведений после публикации предписаний Роспотребнадзора. Об этом заявила руководитель пресс-службы столичного мэра и правительства Гульнара Пенькова.

По ее словам, в столице уже приняты меры, которые обеспечивают оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей, передает «Интерфакс».

Пенькова также отметила, что в Москве наблюдается значительное снижение динамики заболеваемости коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», сегодня Роспотребнадзор объявил о необходимости усиления мер по борьбе с коронавирусом: с 28 октября россияне обязаны носить маски в людных местах, общественном транспорте и в лифтах. Главам регионов также рекомендовано запретить работу баров, ресторанов, кафе, а также развлекательных заведений с 23:00 до 6:00 и усилить дезинфекцию в транспорте, магазинах и театрах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о системе электронной регистрации номеров телефонов для посетителей ночных клубов и баров с 19 октября. Если у одного из посетителей выявят коронавирус, те, кто присутствовал с ним в одном заведении, будут оповещены с помощью смс и будут должны пройти тестирование. За отказ использовать эту систему заведения могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей, никаких санкций в отношении посетителей не предусмотрено.

За минувшее сутки в Москве было выявлено 4 312 новых случая коронавируса. Днем ранее – 5 224.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.10.20

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