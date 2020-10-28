В Подмосковье перед судом предстанет пенсионер, напавший с топором на шумного рабочего

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела о попытке убийства рабочего, ремонтировавшего лифт, из-за сильного шума. Перед судом предстанет 64-летний пенсионер, который пытался зарубить его топором. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло 9 августа около 7 часов утра возле подъезда одного из жилых домов в Домодедове. Подозреваемый напал на мужчину и нанес ему несколько ударов топором в область головы и туловища. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ «(Покушение на убийство»).

На допросе пенсионер сообщил, что потерпевший жил в техническом помещении в подъезде, откуда систематически доносились шум и музыка, мешающие жильцам. Из-за этого между ними неоднократно происходили конфликты.

В настоящий момент допрошены коллеги потерпевшего, родственники обвиняемого и другие лица, проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Мария Вяткина

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