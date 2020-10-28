Прогноз: коронавирус не позволит восстановить экономику раньше 2022 года

Мировая экономика в условиях роста заболеваемости коронавирусом не сможет восстановиться в ближайшие полтора года. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские эксперты на пресс-конференции в Москве. По их оценке, если трезво смотреть на ситуацию, нужно готовиться к затяжному кризису и разрушению прежнего миропорядка.

В частности, научный руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев выразил уверенность, что пока ключевые игроки мировой экономики не справятся с пандемией коронавируса, подъем экономики невозможен – при этом ситуация с распространением болезни только обостряется.

«Масса вещей базируется на движении людей и услуг – того, что исчезло в процессе пандемии. Кризис начался из-за падения трат обеспеченных слоев, потому что их закрыли. Самый тяжелые процессы в Европе сейчас во Франции, Италии и Испании, потому что они потеряли огромный поток людей и денег… Развивающие страны тоже прихватило, хотя надеялись, что их обойдет. К тому же болеют не только и не столько бедные страны – болезнь там, где скученное бедное население в развитых странах. Давайте смотреть на вещи трезво: пока, тем более, впереди зима, мы не видим (положительную динамику). Я не думаю, что мы избавимся от этой темы до следующего лета», – сказал он.

Согласно прогнозу эксперта, восстановления экономики нужно ожидать, скорее всего, только в 2022 году. «Нынешний прогноз по мировой экономике – минус 4,4%. Это в паритетах покупательной способности в обычных валютных курсах. Реально это означает, что рост в 2021 году рост не позволит даже вернуться к уровню 2019 года. Скорее всего, его удастся догнать только 2022 году и то при нормальном ходе событий», – считает Григорьев.

По его оценке, сейчас мир перестраивается на «скрытую стагнацию». «Мы имеем редчайший случай, когда рецессия началась без кризиса. Капиталовложения пошли вниз, это распространилось по всей экономике. Опять же, повторю, основной удар – падение потребления богатых. Это существенно, потому что они перестали тратить деньги, что это снесло занятость у бедных людей. Видимо, мир перешел на уровень увеличения государственных расходов, уменьшения инвестиций и перестраивается на скрытую стагнацию. Пока мы не переживем эпидемию и не раскрутим обратно экономическую жизнь, это не изменится», – выразил уверенность Григорьев, обратив внимание на прогнозы ООН, согласно которым более 150 млн человек «отправляется» в крайнюю бедность.

Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская также подчеркнула, что позитивных трендов сейчас нет. «90% мировой экономики находится в состоянии изоляции. Есть опасение, что пандемия будет забирать все большие слои населения. В настоящее время вопрос экономического суверенитета, экономической безопасности, исключая закрытие границ, будет являться одним из базовых для перестройки экономики», – отметила она.

Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов со своей стороны обратил внимание, что ситуацию усугубляет отсутствие координации в решении общей проблемы. «Мировые организации, которые должны были быстро сработать в условиях кризиса, сработали с отставанием. Мы видим много обсуждения, но не действий. На мой взгляд, очень большой кризис доверия между странами, блоками, лабораториями, учёными», – сказал он.

Вместе с тем эксперт пояснил, что международная обстановка была весьма напряженная и до коронакризиса. «Мир готовился к совсем другой войне и кризисам. А к этому мир был не готов. Ждать, что сейчас страны сядут и обсудят это – не верно. На последней Генассамблее ООН каждая страна говорила о своем, о своих проблемах. Думаю, ни в этом, ни в следующем году реального общего плана действий не будет», – считает он.

По его оценке, в настоящее время «растет национальный эгоизм», когда «каждая страна спасается, как может», и такой подход только еще больше разрушает прежний миропорядок. «Многие предлагают свой личный выход, разрушая сложившуюся ситуацию… Выиграет та страна, которая с наименьшими потерями выйдет из коронавируса и в течение 2021 года сможет восстановить экономику, а после сможет лучше презентовать свои достижения», – заключил Маслов.

Москва, Мария Вяткина

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