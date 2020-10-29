ЧП в Москве: задержан мужчина, угрожавший сжечь себя и офис «Яндекс.Такси»

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал поджечь себя и офис «Яндекс.Такси» в Огородном проезде, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, мужчина пришел к офису с канистрой с канистрой в руках и высказывал угрозы. О случившемся в органы внутренних дел сообщил один из сотрудников такси. «Сотрудники полиции задержали гражданина, угроза миновала», – сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы столичного главка МВД, задержан 45-летний гражданин, для него вызвана специализированная бригада медиков. По факту случившегося организована проверка.

Как уточняет «РенТВ», задержанный является бывшим сотрудником такси, которого отключили от системы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.10.20

В Турции умер заразившийся ковидом турист из России. / Почему Хабиб завершил профессиональную карьеру?. / Советники рассказали о стратегии Байдена в торговой войне с Китаем. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»