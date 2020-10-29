«Красные линии», за которыми нарушаются права человека: глава СПЧ раскритиковал планы мэрии Москвы и заявил о создании Цифрового кодекса

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ создал рабочую группу, которая должна будет определить основные нормы так называемого Цифрового кодекса, проводящего «красные линии» прав человека в эпоху цифровизации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев, раскритиковав при этом мэрию Москвы за планы введения системы идентификации людей, «которые ходят по тротуарам и ездят в метро».

«Возможно, это будет один документ. Возможно, какие-то поправки и дополнения в существующие законы. Просто тема очень важна, и я склоняюсь к тому, что это должен быть один документ, – пояснил глава СПЧ. – Он должен выстроить вот эти «красные линии», которые нельзя переступать, за которыми нарушаются права людей».

В частности, по его словам, речь идет о цифровых индивидуальных траекториях для учеников школ, социальном рейтинге, обязанности людей находиться в цифровом пространстве, нарушений тайны частной жизни. Проблема здесь не столько в попытках государства переступить эти линии, сколько в шагах, которые уже предпринимают частные компании, отметил глава СПЧ.

«Если говорить о соцсетях, люди сами отдают про себя информацию – потому что бесплатны социальные сети, и люди не понимают, к чему это может привести. А как говорят в этой сфере, если вы не платите за услугу, то товар – это вы», – подчеркнул Фадеев. По его словам, фактически товаром становятся миллионы людей, информация о которых становится предметом купли-продажи.

«Президент Путин, выступая недавно дистанционно в ООН, напомнил о тайне частной жизни. Человек – это тайна, – подчеркнул глава СПЧ. – И тайна частной жизни должна оставаться». Китай может создавать для своих граждан социальный рейтинг, однако это не тот проект, который стоит реализовать в России, считает он.

Очередной шаг в направлении цифровизации делает мэрия Москвы, планирующая запустить систему «идентификации людей, которые ходят по тротуарам и ездят в метро».

«Внедрение ради внедрения: «А как это будет красиво, как это будет здорово!». Зачем? Объясните – зачем? Если вы объясните это мне и гражданам – да, мы поддержим. А если вы хотите подсчитать количество людей, которые ходят по этим тротуарам – наймите студентов. Очень дешево будет, – предложил Фадеев. – Зачем распознавать лица? Когда это начинается, сразу возникают риски связывания с другими многочисленными базами данных, которые закрыты очень плохо, и вот – человек как на ладони. Перед кем? Возможно, это будут злоумышленники».

Как считает глава СПЧ, власти обязаны предусмотреть все риски при запуске подобных систем слежения, а при создании Цифрового кодекса следует осмысленно их обсудить и решить, как эти риски снять.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.10.20

Путин отверг планы введения тотального локдауна в России. / «Это какая-то адская антиутопия»: эксперт СПЧ заявил об опасном «азарте» властей в борьбе с коронавирусом. / «Репутация была под угрозой»: участник конкурса «Лидеры России. Политика» рассказал о своей победе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»