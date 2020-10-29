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Четверг, 29 октября 2020, 19:03 мск

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«Газпром» уличили на восьмикратном завышении стоимости оборудования

«Газпром» попался на восьмикратном завышении стоимости оборудования. Об этом свидетельствуют материалы дела Арбитражного суда Москвы, где газовая монополия пыталась обжаловать решение межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №2 по итогам проверки декларации по налогу на добавленную стоимость за первый квартал 2017 года.

Претензии к «Газпрому» вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования производства ООО «Энергофинстрой», которая специализируется на изготовлении оборудования электрохимической защиты. Завод получил за него 248 млн рублей, хотя ЗАО «Газпром инвест Юг» заплатило первому посреднику – ООО «Промтехпроект» – 2,266 млрд рублей. При этом «поставка не осуществлялась заводом-изготовителем, а также организациями, участвующими в организованной ПАО «Газпром» многостадийной схеме уклонения от налогообложения», – говорится в материалах дела.

В результате суд подтвердил законность решения налоговой инспекции, которая признала неправомерными действия «Газпрома» по завышению сумм НДС. Общая сумма налоговых санкций, не уточняется.

Резолютивная часть судебного акта объявлена 8 октября, полный текст решения опубликован 23 октября 2020 года. «Газпром» еще может оспорить это решение.

Москва, Мария Вяткина

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Метки / Газпром

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