Коронавирусные санкции: с начала осени москвичей оштрафовали почти на 260 млн рублей

С начала осени более 66 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение масочно-перчаточного режима, из них 20 тысяч – только за последнюю неделю. Исходя из данных, которые сегодня озвучил в комментарии ТАСС начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, только эти административные взыскания пополнили столичный бюджет на 264 млн рублей.

По его словам, из общего числа нарушителей – более 12,5 тысячи были выявлены в магазинах, торговых и развлекательных центрах. С 1 сентября общая сумма штрафов составила свыше 50 млн рублей.

Таким образом, за неполные два месяца общая сумма штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима составила не менее 264 млн рублей.

Данчиков также сообщил, что за 6 месяцев 90 тысяч человек были привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Таким образом общая сумма штрафов составляет не менее 360 млн рублей.

«Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к соблюдению самоизоляции. Если в период первой волны (май – июнь) за такие нарушения в среднем в сутки к административной ответственности привлекались более тысячи граждан, то в осенний период среднесуточное количество нарушителей снизилось в 10 раз», – сказал он, уточнив, что ежедневно около 100 москвичей нарушают режим обязательной самоизоляции.

Напомним, масочный режим в Москве действует с мая. В соответствии с указом мэра Сергея Собянина все жители города обязаны носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 4 до 5 тысяч руб.

С 28 октября на фоне роста заболевших коронавирусом Роспотребнадзор предписал носить маски жителям всех субъектов страны. Их необходимо надевать в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Режим самоизоляции первоначально был введен весной, сейчас ограничения касаются москвичей, у которых врачи заподозрили или диагностировали коронавирус.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.10.20

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