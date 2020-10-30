В Москве поступили сообщения о «минировании» всех больниц

В Москве неизвестный сообщил о минировании всех лечебных учреждений. Сейчас экстренные службы проводят проверки, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», с ноября 2019 года в столице и других городах началось массовое «минирование» объектов образования, соцкультбыта, станций метрополитена и зданий судов. В феврале после заявлений силовиков о блокировке нескольких почтовых сервисов, с которых осуществлялись рассылки писем о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщения на некоторое время прекратились. Однако 17 февраля волна лжеминирований поднялась вновь.

Во время режима самоизоляции ситуация стабилизировалась, но 19 августа из-за анонимных угроз в Москве было эвакуировано почти 25 тысяч человек, а 21 сентября неизвестные «заминировали» более четырех тысяч объектов, в том числе все станции московского метро, около трех тысяч образовательных учреждений, десятки московских вузов, а также более 20 роддомов, автовокзалы и отделения одного из крупнейших банков.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 30.10.20

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