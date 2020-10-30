Кремль заметил нехватку врачей в России

В России ощущается нехватка врачей на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, оплата труда медиков должна стать основной задачей региональных властей.

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей, – цитирует Пескова «Интерфакс». – Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это».

Отвечая на вопрос по поводу возможного переманивания врачей более богатыми регионами из более бедных, Песков отметил, что зарплаты медиков должны быть в приоритете властей субъектов федерации. «Безусловно, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе, и поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту область деятельности в зависимости от возможностей, – пояснил пресс-секретарь президента рФ. – Хотя мы знаем, что регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и, соответственно, они имеют возможность их использовать».

Ранее эксперты на пресс-конференции в Москве заявили о серьезных проблемах, к которым привела оптимизация сферы здравоохранения. Так, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров считает, что сейчас нельзя сказать, что российская медицина выдержала проверку коронавирусом. «Если посмотреть ситуацию даже в Москве, я уже не говорю о регионах, развивается не очень хорошо. Мы видим нехватку мест, врачей», – сказал он.

Объемы госфинансирования системы здравоохранения явно недостаточны, полагает профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин. При этом эксперты не испытывают оптимизма относительно будущего системы здравоохранения: правительство не демонстрируют готовность извлекать уроки, и хотя бы увеличить финансирование медицины.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.10.20

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