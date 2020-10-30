В Подмосковье 7-летний мальчик жил с отцом в хижине из досок и пластика: организована доследственная проверка

В Подмосковье 7-летний мальчик жил вместе с отцом в хижине в лесу. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.
По данным ведомства, ребенок проживал в хижине из деревянных досок и пластика в лесу под Балашихой. Мальчик приходил на детскую площадку в ближайший жилой микрорайон, где его заметили жители, которые выяснили, что его мама умерла, и ребенок живет в лесу с отцом.
В ведомстве отмечают, что ребенок воспитывается в ненадлежащих условиях, и не посещает образовательные и медицинские учреждения. Ни у него, ни у его отца нет документов.
В рамках проверки планируется осмотреть деревянную постройку, опросить отца ребенка и врача, проводившего осмотр мальчика, а также инспектора по делам несовершеннолетних. Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц контролирующих органов, заверили в СКР.
Ранее в СМИ появилась информация о мальчике-маугли. По данным Life, он родился в лагере бездомных. Его отец – уроженец Узбекистана, мать – украинка – весной умерла из-за проблем с сердцем.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 30.10.20
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