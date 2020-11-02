Москвичей переводят на работу с 6 утра: в метро заработали скидки на проезд

Сегодня в Москве на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метрополитена начался эксперимент по снижению цены на проезд в утренние часы. Как сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, власти готовы оставить такую «акцию» навсегда.

Комментируя начало эксперимента, который сегодня запущен в тестовом режиме, Ликсутов отметил, что скидки на проезд будут действовать восемь месяцев. «Каждый день мы будем публиковать статистику по результатам данного эксперимента на сайте московского метро. Если загрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит – мы считаем, что эксперимент достиг результата. Мы будем ходатайствовать перед мэром Москвы, чтобы эту скидку закрепить уже на постоянный период», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Напомним, в конце октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на двух линиях московского метро со 2 ноября в с 7:15 и с 8:45 до 9:15 можно будет заплатить за проезд со скидкой 50%. По его словам, цель эксперимента – снизить нагрузку на метро в часы пик, чтобы обеспечить пассажирам условия для соблюдения социальной дистанции.

Как сообщал «Новый День», в июле Ликсутов выступил с предложением изменить рабочий график для части москвичей и перевести их на работу с 6 утра. «Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно), так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени – с 6-7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычного 8-10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся», – заявил он.

Тогда же Ликсутов сообщил, что мэрия готова на снижение стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром. «Если результат позволит перераспределить нагрузку – подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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