Члены Солнцевской ОПГ предстанут перед судом за похищение мужчины

В Москве завершено расследование похищения мужчины членами Солнцевской организованной преступной группировкой (ОПГ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 22 октября 2019 года обвиняемые – Руслан Маматкулов, Андрей Козлов, Ильдар Салахотдинов, Дмитрий Сосновский и Александр Гладков – похитили мужчину из жилого дома на Мичуринском проспекте. «В интересах своей знакомой» они удерживали его в офисном помещении на западе Москвы и требовали, чтобы он отказался от имущественных претензий погашения долга. Однако потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, из корыстных побуждений»), п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»). Подозреваемым предъявлено обвинение в зависимости от их роли и действий.

В СКР уточнили, что в рамках расследования было допрошено более 30 свидетелей, проведены судебные экспертизы, в том числе комплексная генетическая, дактилоскопическая, баллистическая.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.11.20

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