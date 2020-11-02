Россиян ведут в цифровую реальность: выдадут электронные двойники документов и подпись

Россияне получат цифровые двойники документов, которые будут равноценны бумажным оригиналам. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая сегодня на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, новая госпрограмма начнется в 2021 году.

«Мы согласовали, максимально близки к принятию решения о том, что цифровые двойники документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении, и вы сможете их использовать взамен бумажных документов, – сказал министр. – Это очень важная история. Не было бы ковида, нам это решение далось бы еще более сложно, но когда был ковид, вот эти цифровые пропуска, которые проверяло МВД, это и была технология отработки фактически этого решения. Все поняли, что эта штука работает и ее можно запустить, и необязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Вот ты куар-код показываешь, в онлайне идет проверка, и все хорошо».

Шадаев отметил, что такой же принцип может действовать для водительских удостоверений, ПТС, охотничьих билетов «и по всем другим документам».

«Я думаю, что мы это решение согласуем, и эта программа стартует уже в следующем году, – уточнил он. – Это будет очень удобно для наших граждан, которые дополнительно получат еще электронную подпись. Очень важно, чтобы наши граждане не только эффективно взаимодействовали с госорганами, но и могли подписывать любые договоры: аренда квартиры, договор с оператором связи, чтобы это все можно было сделать электронной подписью».

Министр напомнил, что пока получение электронной подписи на год стоит от тысячи рублей. «Сейчас мы централизованно раздадим всем гражданам электронные подписи, и они смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций, взаимодействия с бизнесом, между собой – любые документы подписывать, они будут юридически значимы и будут признаваться судами», – пояснил Шадаев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.11.20

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