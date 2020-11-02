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В таком виде «недопустимо»: профсоюзы раскритиковали идею правительства РФ о прожиточном минимуме

Новую методику расчета прожиточного минимума в России, которую предлагает использовать правительство РФ, необходимо менять. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на форуме «Сообщество». По его словам, нужно отталкиваться не от доходов, а от расходов населения.

«Сейчас начались игры с тем, что давайте изменим методику определения прожиточного минимума. И если старый прожиточный минимум по плохой методике, которую мы много критиковали, все-таки, тем не менее, отталкивался от расходов, необходимых гражданину, сейчас предлагается считать прожиточный минимум… от доходов гражданина», – отметил Шмаков, слова которого цитирует «Прайм».

Как считает глава ФНПР, предложение правительства РФ в таком виде «недопустимо» – методику расчета нужно менять. «Самое главное – от чего мы в этой методике будем отталкиваться. От необходимых расходов или от виртуальных доходов, все эти виртуальные цифры, медианная зарплата, средняя зарплата – это все то, что счетно получается по-разному», – пояснил Шмаков.

Согласно законопроекту, который был внесен правительством РФ в Госдуму, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал эту идею кабинета министров.

Москва, Светлана Антонова

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