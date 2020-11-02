Учителям выдадут планшеты с российским программным обеспечением

Новые планшеты российского производства на отечественной операционной системе, которыми планируется обеспечить учителей, гарантируют полную сохранность персональных данных. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев сегодня на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«У нас, к сожалению, крайне низкий процент обеспечения самих учителей устройствами, – заявил он, говоря о программе «Цифровая экономика». – Поэтому вот в рамках программы мы запланировали обеспечение 700 тысяч учителей персональными устройствами. Сейчас обсуждается, планшет это будет или ноутбук. Нам кажется планшет более удобным, он всегда на связи, там есть сим-карта».

«Что важно – планшеты эти будут российского производства и базироваться на российской операционной системе. Будет обеспечена полная сохранность всех персональных данных», – сказал Шадаев.

Министр также заверил, что школы получат устойчивый wi-fi, которым будут пользоваться педагоги. Ученикам доступ будет предоставляться по необходимости в рамках занятий, пояснил он.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.11.20

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