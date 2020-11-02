Сенатор Клишас объяснил запрет публикации особого мнения судей Конституционного суда

Особое мнение судьи Конституционного суда размывает окончательный характер вердикта. Об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству заявил его руководитель Андрей Клишас. «И когда судьи что-то комментируют для СМИ и отвечают на вопросы, особенно по тем делам, которые могут стать предметом рассмотрения в суде, это конечно создает на будущее очень неправильную информационную обстановку», – пояснил сенатор, отметив, что «у нас с этим особо проблем нет, но мы уточнили тоже этот момент».

В ходе обсуждения на заседании комитета СФ президентского закона «О Конституционном суде», Клишас подчеркнул, что дискуссия о возможности обнародовать особое мнение длится достаточно давно. «Мы исходили из того, что решение Конституционного суда имеет окончательный характер, и когда особые мнения публикуются вместе с решением суда, это несколько размывает этот окончательный характер судебного вердикта», – сказал он.

По его словам, во многих странах Европы особые мнения судей КС также не публикуются – в частности, такие нормы действуют во Франции, Австрии и даже в Европейском суде по правам человека. «Они исходят из доктрины абсолютной тайны совещательной комнаты, – уточнил Клишас. – И там точно так же не разрешается публикация особых мнений. Иногда делаются исключения, когда судьи могут запросить особые мнения, как в Австрии. Но особые мнения судей не публикуются».

Сенатор назвал забавными комментарии, что «якобы в тех судах, которые не публикуют особые мнения, решения принимают судьи единогласно». «Это ложь, – заявил он. – Решения принимаются большинством голосов. Особые мнения не публикуются, если и составляются. Во многих юрисдикциях они являются материалом дела, доступ к которому имеют только судьи. И эта традиция – поддержание тайны совещательной комнаты – представлена не менее масштабно, чем традиция публикации особых мнений. Поэтому мы в данном случае просто выбрали один из вариантов, который нам кажется наиболее правильным».

Клишас выразил убежденность, что новелла пойдет на пользу российской судебной системе. «Когда судью пытаются зацепить, в том числе через какие-то комментарии СМИ, это все на пользу судебной системе и независимости суда не идет. [Особое мнение] имеет ценность, но только для суда, поэтому с ним может ознакомиться ограниченный круг лиц», – подчеркнул он.

В итоге комитет СФ одобрил конституционный закон, принятый Государственной думой в третьем чтении 27 октября. Документ будет вынесен на обсуждение сенаторов завтра, 3 ноября.

Как сообщал «Новый День», поправки, в частности, запрещают судьям Конституционного суда выступать в СМИ с критикой суда, высказывать свою позицию по темам, которые могут стать предметом рассмотрения в суде, а также разглашать содержание дискуссий в совещательной комнате и результаты голосования. Под запрет попадает также обнародование особого мнения судьи КС, а также выражения несогласия с принятым судебным решением.

Москва, Татьяна Дорофеева

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