российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 ноября 2020, 16:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Сенатор Клишас объяснил запрет публикации особого мнения судей Конституционного суда

Особое мнение судьи Конституционного суда размывает окончательный характер вердикта. Об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству заявил его руководитель Андрей Клишас. «И когда судьи что-то комментируют для СМИ и отвечают на вопросы, особенно по тем делам, которые могут стать предметом рассмотрения в суде, это конечно создает на будущее очень неправильную информационную обстановку», – пояснил сенатор, отметив, что «у нас с этим особо проблем нет, но мы уточнили тоже этот момент».

В ходе обсуждения на заседании комитета СФ президентского закона «О Конституционном суде», Клишас подчеркнул, что дискуссия о возможности обнародовать особое мнение длится достаточно давно. «Мы исходили из того, что решение Конституционного суда имеет окончательный характер, и когда особые мнения публикуются вместе с решением суда, это несколько размывает этот окончательный характер судебного вердикта», – сказал он.

По его словам, во многих странах Европы особые мнения судей КС также не публикуются – в частности, такие нормы действуют во Франции, Австрии и даже в Европейском суде по правам человека. «Они исходят из доктрины абсолютной тайны совещательной комнаты, – уточнил Клишас. – И там точно так же не разрешается публикация особых мнений. Иногда делаются исключения, когда судьи могут запросить особые мнения, как в Австрии. Но особые мнения судей не публикуются».

Сенатор назвал забавными комментарии, что «якобы в тех судах, которые не публикуют особые мнения, решения принимают судьи единогласно». «Это ложь, – заявил он. – Решения принимаются большинством голосов. Особые мнения не публикуются, если и составляются. Во многих юрисдикциях они являются материалом дела, доступ к которому имеют только судьи. И эта традиция – поддержание тайны совещательной комнаты – представлена не менее масштабно, чем традиция публикации особых мнений. Поэтому мы в данном случае просто выбрали один из вариантов, который нам кажется наиболее правильным».

Клишас выразил убежденность, что новелла пойдет на пользу российской судебной системе. «Когда судью пытаются зацепить, в том числе через какие-то комментарии СМИ, это все на пользу судебной системе и независимости суда не идет. [Особое мнение] имеет ценность, но только для суда, поэтому с ним может ознакомиться ограниченный круг лиц», – подчеркнул он.

В итоге комитет СФ одобрил конституционный закон, принятый Государственной думой в третьем чтении 27 октября. Документ будет вынесен на обсуждение сенаторов завтра, 3 ноября.

Как сообщал «Новый День», поправки, в частности, запрещают судьям Конституционного суда выступать в СМИ с критикой суда, высказывать свою позицию по темам, которые могут стать предметом рассмотрения в суде, а также разглашать содержание дискуссий в совещательной комнате и результаты голосования. Под запрет попадает также обнародование особого мнения судьи КС, а также выражения несогласия с принятым судебным решением.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.11.20

Расходы российских семей рухнули до минимума за 13 лет. / В Москве камеры начнут штрафовать водителей за ремни и телефонные разговоры. / Учителям выдадут планшеты с российским программным обеспечением. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Конституционная реформа-2020

Международное право отходит на второй план: Госдума одобрила пакет поправок, связанных с реформой Конституции

Конституционный суд при президенте РФ: Госдума поддержала идею главы государства

«Это полная узурпация власти»: оппозиция в Госдуме выступила против поправок в закон «О Конституционном суде»

Законопроект о новом порядке формирования кабмина РФ прошел первое чтение в Госдуме

Эксперты: расширение полномочий Госдумы не сделает Россию парламентской республикой

Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве РФ

Активисты кампании «Нет!» обжалуют отказ Верховного суда рассматривать иск об отмене реформы Конституции

Сигнал для Путина: Россия рискует повторить белорусские протесты из-за «обнуления»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Конституционная реформа-2020, Совет Федерации,