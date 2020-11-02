Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается «определенная стабилизация» по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая сегодня на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой инфекции.

«По основным показателям мы видим определённую стабилизацию ситуации. Это, с одной стороны, конечно, вызывает осторожный оптимизм. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что сами значения цифр ещё достаточно высокие и нам требуется продолжать те меры, которые приняты в городе, и последовательно и жёстко их проводить, для того чтобы эта ситуация и дальше стабилизировалась и, надеемся, постепенно начала идти на спад», – сказал Собянин.

По его словам, относительной стабилизации удалось достичь в результате комплекса мер, в том числе ограничительных. «По сравнению с прошедшей неделей мы впервые видим на 1% уменьшение объёма выявленных больных. Как я сказал, до этого, на предыдущей неделе, мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%. До этого было 3%, а ещё ранее – 15, 20 и 40%», – уточнил мэр.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки в Москве выявлено 4 796 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне прирост составил 5 261 заразившихся, днем ранее – 4 952.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.11.20

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