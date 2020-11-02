«Это большой проблемный вопрос»: в России 169 мусорных полигонов находятся вблизи аэропортов

В России 169 мусорных полигонов находятся на расстоянии менее 15 км от аэропортов. Об этом сообщил исполнительный директор ППК Российский экологический оператор (РЭО) Алексей Макрушин, выступая сегодня в ходе «круглого стола» в Совете Федерации.

«Это, конечно, очень большой и проблемный вопрос, – подчеркнул он. – Те полигоны, которые попадают в эту зону, они, как правило, центральные для своих регионов».

Макрушин уточнил, что в это число входят как гражданские аэропорты, так и военные, и принадлежащие ДОСААФ. При этом полигоны различаются с точки зрения опасности, отметил он: на сортировках ее меньше, на полигонах – больше.

«Если мы будем принимать решение о переносе объектов из этой зоны – это, как минимум, 70 млрд рублей на создание объектов, которые будут их замещать», – уточнил Макрушин.

Глава РЭО обратил внимание, что мусорные полигоны и сортировочные пункты привлекают большое количество птиц, которые несут опасность для воздушных судов.

ППК РЭО подготовил федеральную схему обращения с отходами, теперь оператору предстоит согласовать ее с регионами.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.11.20

«Было много поручений, но ничего не сделано»: Путин обрушился с критикой на работу «Роскосмоса». / «Эти сбои привели к реальному нарушению прав граждан»: Госдума отреагировала на искусственный лекарственный кризис. / Богатейшие россияне потеряли $27 млрд с начала года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»