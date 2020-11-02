«Потребуется рост тарифов более чем на 30%»: в Совете Федерации презентовали федеральную схему обращения с отходами

В России могут почти на треть вырасти «мусорные» тарифы в рамках реализации федеральной схемы обращения с отходами. Как сообщил сегодня на заседании за круглым столом в Совете Федерации исполнительный директор ППК Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин, для наведения порядка в мусорной сфере потребуется строительство нескольких десятков новых объектов, инвестиции в которые оцениваются в 340 млрд рублей.

По его словам, федеральная схема обращения с отходами предусматривает 400 инвестпроектов по строительству и реконструкции объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, включая создание комплексных объектов. Оптимизированная схема позволяет сократить расходы на реформу более чем на 100 млрд рублей и повысить показатели утилизации ТКО, считают в РЭО.

Предполагается, что на комплексных объектах должен осуществляться отбор 15% вторичных ресурсов, 25% мусора должно будет направляться на компостирование, и из 15% ТКО планируется производить топливо. «Эти объекты закладываются в схему при условии, что будут определены рынки сбыта соответствующей продукции», – уточнил Макрушин, отметив, что интерес уже проявили производители цемента и металлурги.

«Общая стоимость строительства объектов обработки и утилизации отходов составляет по нашим оценкам 340 млрд рублей, – заявил Макрушин. – Это предварительная цифра, она будет уточнена по итогам согласования федеральной схемы с субъектами».

Глава РЭО также пояснил, что для подсчетов использовались сметные нормативы, поэтому стоимость отдельных объектов в субъектах может отличаться.

«Если в целом необходимая валовая выручка по отрасли, устанавливаемая органами регулирования, составляет 193 млрд рублей, то инвестиции в объеме 340 млрд рублей, по нашим расчетам, потребуют увеличения тарифов более, чем на 30%, – подчеркнул исполнительный директор РЭО. – Поэтому очень важно определить источники финансирования и меры господдержки, которые могут быть использованы для того, чтобы не допустить роста тарифов, связанного со строительством объектов обработки и утилизации ТКО».

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.11.20

СМИ: глава минтранса РФ стал кандидатом на пост губернатора Белгородской области. / «Это большой проблемный вопрос»: в России 169 мусорных полигонов находятся вблизи аэропортов. / «Было много поручений, но ничего не сделано»: Путин обрушился с критикой на работу «Роскосмоса». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»