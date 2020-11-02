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Мусорные операторы за «год пандемии» заработали 193 млрд рублей

Выручка региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами составила 193 млрд рублей, дебиторская задолженность на фоне пандемии выросла примерно на 10 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Сергей Королев сегодня на встрече за круглым столом в Совете Федерации.

«По этому году выручка региональных операторов, совокупная, 193 млрд рублей. Фактически у нас охват на сегодняшний день составляет около 85%», – сказал он, отметив, что всего в РФ работает 178 региональных операторов.

«На сегодняшний дебиторская задолженность, накопившаяся еще с прошлого года, составляет около 50 млрд рублей», – уточнил также Королев.

По его словам, за год на фоне пандемии долги перед мусорными операторами выросли примерно на 10 млрд, при этом до конца года они получат в качестве мер господдержки около 9 млрд рублей.

Москва, Алевтина Белова

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