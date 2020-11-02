В Подмосковье задержан один из возможных убийц «колбасного короля»

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из соучастников убийства известного бизнесмена, владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, подозреваемым оказался уроженец одной из среднеазиатских республик, 1971 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

Как сообщалось ранее, резонансное преступление было совершено накануне в деревне Аносино Истринского района. По предварительным данным Следственного комитета, в ночь с 1 на 2 ноября 2020 года несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его гражданскую жену, и стали требовать деньги. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие к дому силовики обнаружили хозяина дома без признаков жизни.

Установлено, что нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа. В ходе ее осмотра следователями и криминалистами обнаружены маски, черные перчатки, арбалет, из которого был застрелен мужчина, стрелы, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.11.20

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