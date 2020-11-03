«Мы заботимся о вашем здоровье»: в Совете Федерации появились кабинки для дезинфекции сенаторов

В Совете Федерации на входах в зал пленарных заседаний появились установки для измерения температуры и дезинфекции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Все сенаторы прошли тесты, слава Богу, все присутствующие в зале живы и здоровы, – сказала она. – Спасибо, что вы соблюдаете санитарно-эпидемиологические требования, в масках и перчатках. Как вы обратили внимание, перед залом заседания на втором и третьем этажах установлены специальные модули для измерения температуры и дезинфекции».

Спикер поблагодарила сенатора Сергея Митина, который «проявил такую инициативу о всех нас с тем, чтобы мы работали в абсолютно здоровой атмосфере». «Мы заботимся о вашем здоровье, прошу вас не расслабляться, все необходимые требования нужно соблюдать», – заключила Матвиенко.

Сегодня Совет Федерации рассматривает принятые Госдумой федеральные конституционные законы – в частности, поправки к закону «О Конституционном суде» и «О правительстве Российской Федерации».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.11.20

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