Совет Федерации без вопросов одобрил законы о Конституционном суде и правительстве

Сегодня Совет Федерации единогласно одобрил федеральные конституционные законы «О Правительстве Российской Федерации» и «О Конституционном суде». Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросов не возникло ни у одного сенатора.

С докладами о законах, принятых Госдумой в конце октября, выступил глава сенаторского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Обсуждения документов не было: вопросов или замечаний к законам у сенаторов не возникло.

Поправки в федеральный конституционный закон «О Конституционном суде» единогласно поддержали 133 сенатора, закон о правительстве РФ был одобрен также единогласно 132 членами Совета Федерации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.11.20

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