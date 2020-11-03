российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 ноября 2020, 12:21 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Совет Федерации без вопросов одобрил законы о Конституционном суде и правительстве

Сегодня Совет Федерации единогласно одобрил федеральные конституционные законы «О Правительстве Российской Федерации» и «О Конституционном суде». Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросов не возникло ни у одного сенатора.

С докладами о законах, принятых Госдумой в конце октября, выступил глава сенаторского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Обсуждения документов не было: вопросов или замечаний к законам у сенаторов не возникло.

Поправки в федеральный конституционный закон «О Конституционном суде» единогласно поддержали 133 сенатора, закон о правительстве РФ был одобрен также единогласно 132 членами Совета Федерации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.11.20

ФАС возбудила дело в отношении «Почты России». / В России создается Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан. / «Мы заботимся о вашем здоровье»: в Совете Федерации появились кабинки для дезинфекции сенаторов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Конституционная реформа-2020

Сенатор Клишас объяснил запрет публикации особого мнения судей Конституционного суда

Международное право отходит на второй план: Госдума одобрила пакет поправок, связанных с реформой Конституции

Конституционный суд при президенте РФ: Госдума поддержала идею главы государства

«Это полная узурпация власти»: оппозиция в Госдуме выступила против поправок в закон «О Конституционном суде»

Законопроект о новом порядке формирования кабмина РФ прошел первое чтение в Госдуме

Эксперты: расширение полномочий Госдумы не сделает Россию парламентской республикой

Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве РФ

Активисты кампании «Нет!» обжалуют отказ Верховного суда рассматривать иск об отмене реформы Конституции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Конституционная реформа-2020, Совет Федерации,