«Не надо такую историю затевать в стране»: Совет Федерации предложил отменить маркировку для части лекарств

Совет Федерации предложил правительству РФ концептуально рассмотреть проблему маркировки лекарств и добиться ее решения. «Там, где нет фальсификата, контрафакта, смысла в маркировке нет», – заявила сегодня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Комитет СФ Комитет по поручению Матвиенко изучил ситуацию с дефицитом лекарств в российских аптеках и больницах на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, и выявил несколько причин возникшей проблемы. «В первую очередь проблема вызвана переходом с 1 июля 2020 года на маркировку лекарственных препаратов», – сообщила руководитель комитета Галина Карелова, пояснив, что «неполная готовность участников рынка к весьма сложным процессам системы маркировки и сбои в работе системы привели к затовариванию производственных, оптовых и аптечных складов». В итоге начались задержки поставок препаратов и дефицит лекарств в регионах.

По словам Кареловой, Совет Федерации считает необходимым внести изменения в действующее постановление правительства, которое регулирует процесс маркировки лекарственных препаратов. «Сегодня в 9 утра соответствующее постановление №1779 размещено на сайте правительства, – отметила она. – Оно временно приостанавливает обязательный характер маркировки лекарственных препаратов, этот процесс переводится в уведомительный режим. Однако, на наш взгляд, проблема требует дальнейшего совершенствования законодательства и нормативной базы».

Сенатор пояснила, что комитет считает необходимым пока отменить взимание платы с производителей за получение кода в процессе маркировки. «Более того, мы предлагаем правительству и особенно тем министерствам, которые курируют решение этой проблемы, в целом рассмотреть целесообразность всеобъемлющего порядка и характера маркировки», – сказала Карелова.

В свою очередь, Матвиенко обратила внимание, что в верхнюю палату парламента обратился целый ряд фармацевтических ассоциаций и представителей регионов с жалобами на дефицит лекарств. «Особенно дешевых в аптеках, что вообще недопустимо, а в период пандемии тем более», – пояснила она.

Спикер СовФеда попросила сенаторов выяснить, дефицит каких именно лекарств наблюдается в их регионах, и по каким причинам. «И конечно, я также обратилась к Михаилу Владимировичу [Мишустину, премьер-министру] с тем, чтобы концептуально еще раз рассмотреть вопрос маркировки, – сообщила Матвиенко. – В целом идея правильная и нужная, но нельзя ее превращать в такую обязательную для всего и вся. Ну если мы дойдем [до того], что каждую таблетку будем маркировать – это удорожание лекарств для наших граждан, большие накладные расходы для бизнеса. Там где это нужно – это надо делать, но чтобы это не стало идеей фикс. Там, где в этом нет необходимости, где нет фальсификата, контрафакта, смысла в маркировке нет. И конечно, надо отладить технологическую базу платформу, чтобы это работало без сбоев. Пока мы не будем готовы технически, не надо такую историю затевать в стране. Сбои идут не только по лекарствам».

Матвиенко подчеркнула, что сфера лекарственного обеспечения россиян настолько чувствительная, что эксперименты здесь недопустимы.

Как сообщал «Новый День», накануне глава профильной рабочей группы в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что парламентарии предложили правительству перевести систему маркировки в уведомительный порядок как минимум до 1 февраля 2021 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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