Собянин внес в Мосгордуму дефицитный проект бюджета столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 годов. Из документа следует, что дефицит бюджета в 2021 году составит 510 млрд рублей, а к 2023 году снизится до 183,4 млрд. При этом мэрия собирается увеличить расходы на здравоохранение в следующем году на 11%, а 10 млрд рублей потратить на вакцинацию горожан от коронавируса.

В целом в 2021 году расходы запланированы на уровне 3 152,75 млрд рублей – это 100,1% от цифры, утвержденной ранее законом о бюджете на 2020 год, уточняет «Интерфакс». За два последующих года рост расходов запланирован в 2,6-3,3% в год.

В мэрии Москвы заявили, что рост доходов будет обеспечен в основном за счет поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов для малого и среднего предпринимательства. При этом в сообщении отмечается, что снижение доходов от пострадавших отраслей экономики в значительной части компенсировано ростом поступлений от других отраслей – в частности, это информационные технологии и организации обрабатывающей промышленности.

Дефицит бюджета в 2021 году составит 510 млрд рублей, в 2022 году – 340,6 млрд. рублей, в 2023 году – 183,4 млрд. рублей. Снизить его в мэрии рассчитывают за счет экономии расходов, в том числе при проведении госзакупок.

При этом в проекте бюджета предусмотрена возможность заимствований путем размещения городских гособлигаций на сумму до 396 млрд рублей в 2021 году, 178,5 млрд рублей в 2022 году и 44,1 млрд рублей в 2023 году. В правительстве столицы подчеркнули, что фактически объем заимствований может быть значительно сокращен, поскольку будет определяться уже по результатам исполнения бюджета.

Сейчас госдолг столицы составляет 30 млрд рублей, это 1,1% от годового объема доходов бюджета.

Вместе с тем предполагается, что расходы на здравоохранение в следующем году будут увеличены на 11%. В мэрии объяснили это приоритетной необходимостью развития здравоохранения. Также речь идет об увеличении расходов на другие социальные сферы.

«При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 году будут ощутимо увеличены. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн рублей, увеличившись более чем на 90 млрд рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год. С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 году составит порядка 2,1 трлн рублей», – цитирует агентства заявлением мэрии Москвы.

Кроме того, на 5,4% возрастут расходы на государственную программу развития культуры, на 5% – на социальную поддержку жителей, столько же прибавится к программе развития спорта. При этом рост расходов на образование составит всего 2,6%.

Пять млрд рублей в бюджете заложено на прямую поддержку бизнеса и промышленности в условиях пандемии. Средства планируется направить на обновление основных производственных фондов, создание новых продуктов, поддержку экспортеров и льготные кредиты. Власти намерены сохранить в следующем году и упрощенный доступ малого и среднего бизнеса к городским мерам поддержки и субсидиям.

На официальном сайте Московской городской думы пока нет ни информации о внесении мэрией проекта трёхлетнего бюджета столицы, ни параметров документа.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.11.20

«Проводим обсуждение»: минтруд РФ пообещал разобраться с зарплатой учителей. / Турист из России погиб в результате крушения катера в Анталье. / «Роскосмос» решил экранизировать жизнь женщины на МКС. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»