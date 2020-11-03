Мэрия Москвы готова потратить более 9 млн на цветы

Мэрия Москвы в условиях дефицитного бюджета на 2021 год не стала отказываться от украшения залов заседаний живыми цветами и дорогостоящих букетов на мероприятиях. На эти цели управление делами мэра и правительства Москвы готово потратить больше 9 млн рублей.

Как следует из информации на сайте госзакупок, максимальная цена контракта, который будет действовать до 31 декабря 2021 года, на изготовление и доставку букетов и композиций из живых цветов для торжественных, протокольных мероприятий правительства Москвы составляет 9,3 млн рублей. Сейчас комиссия завершает рассматривать заявки, которые можно было подать до 2 ноября, а сам аукцион намечен на 5 ноября.

В техзадании речь идет о трех видах напольных и настольных композиций из живых цветов, и семи типах букетов. Самый дешевый стоит 5,3 тысячи рублей, и будет использоваться при вручении государственных наград РФ и города Москвы. Таких букетов потребуется 450 штук.

Кроме того, чиновники хотят получить 50 протокольных букетов по 9 тысяч рублей за штуку, столько же торжественных – по 16 533 рубля за каждый, восемь букетов для вручения по 9 433 рубля, 55 весенних букетов-композиций в шляпных коробках – каждый стоит 37 333 рубля, 20 весенних букетов по 26 тысяч рублей. Также чиновники заказали 10 траурных букетов по 7,5 тысячи рублей, каждый из которых должен состоять из 26 красных роз и одного листа монстеры.

Залы заседаний мэрия намерена украшать напольными и настольными композициями из живых цветов. Так, управделами мэра и правительства Москвы получит 50 напольных букетов из роз, орхидей, лилий, гербер и хризантем по 27 тысяч рублей за каждый, 100 настольных композиций из фрезий, лилий, роз, гиппеаструма и антуриума – по 15 тысяч рублей за штуку, и две композиции для зала заседаний правительства Москвы по 24 333 рубля. Такой напольный букет поставщик должен собрать из 15 хризантем Деко, 30 хризантем Евро, двух веток орхидеи Цимбидиум, 15 штук антуриума Индиана, 45 Гербер, 10 лилий донги Флорум, 45 роз Мондиаль, 30 веток рускуса, 30 листов аспидистры, 10 листов фатсии, 30 штук питтоспорума Тайна Бонт, 30 листов монстеры и флористической пены. В итоге должна получиться композиция высотой не менее 35 см и диаметром не меньше метра.

В техзадании оговорено, что стебли у цветов должны быть «прочными, упругими и ровного зеленого цвета», «не должно быть желтоватых, вялых листьев или листьев с какими-либо коричневыми вкраплениями и надрезами, а на лепестках – коричневых краев и пятен». При этом лепестки не должны быть слабыми, мятыми, обломанными, обрезанными, а бутоны должны быть крепкими, слегка приоткрытыми, но не должны быть склонены.

Примечательно, что, согласно данным порталов недвижимости, за 8-9,5 млн рублей в Москве предлагают на продажу одно- и двухкомнатные квартиры в районе Третьего транспортного кольца и ближе к МКАД.

В конце октября муниципальные депутаты столицы и депутаты Мосгордумы направили в Госдуму требование исполнить решение Конституционного суда и возместить потомкам репрессированных москвичей конфискованное жилье. Как сказано в письме спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину (опубликовано на странице в «Фейсбуке» муниципального депутата Юлии Галиной), по данным Росстата, сейчас в Москве среднее ожидание жилья в общей очереди составляет 25 лет.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.11.20

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