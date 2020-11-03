В Москве начал работу мобильный пункт контроля за соблюдением масочного режима

В Москве начал работу мобильный пункт, который оборудован техникой для составления протоколов о нарушении масочного режима на месте. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Антон Камнев.

По его словам, мобильный пункт сосредоточится на проверке малых торговых точек и предприятий, оказывающих услуги населению, передает «Интерфакс».

«С помощью этого передвижного пункта инспекторы ОАТИ могут проверить большее количество объектов, так как протоколы об административных правонарушениях составляются на месте», – пояснил Камнев.

Напомним, штраф для граждан за несоблюдение масочно-перчаточного режима составляет 4 тысячи рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.11.20

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