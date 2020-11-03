В Москве начал работу мобильный пункт контроля за соблюдением масочного режима

В Москве начал работу мобильный пункт, который оборудован техникой для составления протоколов о нарушении масочного режима на месте. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Антон Камнев.
По его словам, мобильный пункт сосредоточится на проверке малых торговых точек и предприятий, оказывающих услуги населению, передает «Интерфакс».
«С помощью этого передвижного пункта инспекторы ОАТИ могут проверить большее количество объектов, так как протоколы об административных правонарушениях составляются на месте», – пояснил Камнев.
Напомним, штраф для граждан за несоблюдение масочно-перчаточного режима составляет 4 тысячи рублей.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 03.11.20
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