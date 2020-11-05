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Четверг, 5 ноября 2020, 12:21 мск

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Заманил в машину и надругался: в Подмосковье педофил напал на двух девочек

В Подмосковье задержан 34-летний мужчина по подозрению в надругательстве под двумя девочками. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено накануне около 18 часов на детской площадке в Истре. Злоумышленник познакомился с двумя девочками 7 и 9 лет и заманил их к себе в автомобиль. В салоне машины он надругался над ними.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчина был задержан на преступления, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В СКР напоминают, что малолетних детей нельзя оставлять одних без присмотра. Родителям и опекунам также важно вести с детьми разъяснительные беседы, чтобы они были осторожны с незнакомыми, не доверялись им и никуда не следовали за ними.

Как уточняет «РенТВ», педофил выманил девочек, пообещав им шоколадки. Исчезновение детей заметили другие ребята, игравшие на площадке, и сообщили взрослым.

Москва, Мария Вяткина

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